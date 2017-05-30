Медведев: Правительство окажет поддержку пострадавшим от урагана в Москве

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Москва, 30 мая. Председатель российского кабмина Дмитрий Медведев заявил о готовности правительства оказать всю необходимую поддержку родственникам и близким погибших от разгула стихии в Москве.

Так, на заседании президиума Совета при президенте РФ Медведев выразил соболезнования родственникам погибших во вчерашней стихии. Он также обратился к мэру Москвы Сергею Собянину принять все необходимые решения для оказания помощи пострадавшим, а также для ликвидации последствий. Медведев заверил, что правительство также готово оказать всю необходимую поддержку.

По имеющимся данным, на утро 30 мая было повалено 13 600 деревьев, 147 домов потеряли кровлю. Всего же в результате урагана вместе с деревьями, столбами, рекламными щитами было повалено 15 500 объектов. Источник ФАН сообщил, что число жертв ураган в Москве и Московской области выросло до 16 человек.