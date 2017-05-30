Обворованный сотрудник Центробанка хранил 11 миллионов в тумбочке

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Москва, 30 мая. Украденные из Центробанка России 11 миллионов рублей сотрудник регулятора хранил в тумбочке, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Как стало известно ФАН, совершившим дерзкую кражу в Москве даже не пришлось взламывать сейф, чтобы забрать 11 миллионов рублей, принадлежащих начальнику одного из секторов Банка России. Источник ФАН в правоохранительных органах сообщил, что 43-летний пострадавший хранил деньги на рабочем месте в тумбочке, потому что не успел арендовать банковскую ячейку.

Ранее стало известно, что утром 29 мая сотрудник Центробанка обнаружил пропажу крупной суммы денег из своего кабинета. Вор проник в помещение через окно и остался незамеченным для камер видеонаблюдения. В последний раз свои 11 миллионов рублей пострадавший видел вечером в пятницу перед уходом с работы.