Додон под прицелом: зачем Молдавия высылает российских дипломатов

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Пятеро российских дипломатов в Молдавии были объявлены персонами нон грата на основе информации, которая была получена от спецслужбы страны. Об этом заявил молдавский премьер-министр Павел Филип. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о давлении на представителей российской дипмиссии в странах Восточной Европы и Прибалтики.

На вопрос журналистов, кто конкретно был объявлен персоной нон грата, премьер Молдавии ответил, что не может раскрывать эту информации. «Это все, что я могу сказать к этому моменту. Не могу сообщить все мотивы, которые были предоставлены спецслужбами», — заявил Филип.

Напомним, в понедельник, 29 мая, министерство иностранных дел Молдавии объявило персонами нон грата пятерых российских дипломатов. Эту информацию российским средствам массовой информации подтвердил посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин. По его словам, в настоящий момент полученный от молдавского руководства документ изучается российской стороной.

В свою очередь президент Молдавии Игорь Додон подверг решение правительства жесткой критике. По его мнению, высылка российских дипломатов — абсолютно недружественный шаг.

Политический эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН заметил, что высылка российских дипломатов из Молдавии, как и на прошлой неделе из Эстонии — действительно акт возмутительный, но вполне предсказуемый. Противникам России необходимо поддерживать нужный градус антироссийской истерии.

«Когда поводов для этого нет, всегда можно выдворить из страны пару-тройку дипломатов, обвинив их в шпионаже. Тем более, что это отлично ложится в общую струю западной пропаганды, согласно которой всесильный русский КГБ опутал своими щупальцами весь мир, русские хакеры контролируют весь интернет, а Путин лично назначает в Кремле президентов западных стран. Тут еще можно совместить приятное с полезным, выслав именно тех людей, которые неугодны властям или действительно могут представлять опасность своей деятельностью. Был ли тот же Грудин замешан в шпионском скандале или нет, в любом случае, военный атташе — всегда идеальная мишень. В случае с Молдавией следует обратить внимание еще вот на что: очевидно, что высылка дипломатов имеет целью ударить по президенту Игорю Додону, который пытается нормализовать отношения Кишинева и Москвы», — пояснил Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, особенность молдавской политической системы в том, что президент, хоть и не является чисто церемониальной фигурой, как в условной Германии, но реальных рычагов управления страной не имеет. Он может сколько угодно ездить в Москву и заверять ее в стремлении к нормализации отношений, внешнеполитический курс страны, как и внутреннюю политику, в конечном счете, определяет правительство, назначенное парламентом.

«В парламенте большинство имеют так называемые «проевропейские» партии, и они определяют курс страны, который является антироссийским. Изменить ситуацию можно было бы путем референдума о внешнеполитическом курсе страны, который давно обещает Додон, или референдума о перераспределении полномочий между президентом и парламентом. Понятно, что унионисты провести такой референдум не дадут. Другой вариант — более реальный — победа на парламентских выборах и проведение конституционных изменений парламентским большинством. Но выборы состоятся только в конце 2018 года, а к тому времени, еще неизвестно, какая будет ситуация в стране. А сегодня «евроинтеграторы» явно прикладывают все усилия, чтобы нивелировать все то, чего пытается добиться Додон. Ему просто ставят палки в колеса, провоцируя Москву на отказ от сближения. Характерно, что инцидент произошел в тот же день, когда президент, председатель парламента и премьер-министр подтвердили единую позицию по приднестровской проблеме. Вполне возможно, что высылка дипломатов имела целью как раз разрушить иллюзию того, что молдавские политические элиты способны договориться. А если и способны, то только по таким вопросам, которые вряд ли можно считать проявлением готовности к налаживанию отношений с Москвой. В этих вопросах «евроинтеграторы» четко дают понять, что компромисса не будет, и чем дальше «пророссийские» силы будут пытаться демонстрировать свою «пророссийскость», тем больше им это осложнят», — резюмировал Дмитрий Родионов.