ЕСПЧ обязал РФ выплатить €38 тыс. по делу о нарушениях на думских выборах 2011 года

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Париж, 30 мая. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 38 тысяч евро в связи с жалобами на некоторые нарушения во время парламентских выборов 2011 году. Об этом говорится в решении суда.

Иски подали несколько депутатов от партии «Справедливая Россия», а также ряд наблюдателей, следивших за ходом голосования в Санкт-Петербурге. Всего было подано четыре жалобы, и каждый истец требовал 7,5 тысяч евро компенсации и 8 тысяч евро на оплату судебных расходов. Как следовало из заявлений истцов, результаты голосования на нескольких участках были изменены.

Согласно результатам парламентских выборов 2011 года, «Единая Россия» набрала 49,32% голосов, КПРФ — 19,19%, ЛДПР — 11,67%, «Справедливая Россия» — 13,24%.