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Происшествия
Вандалы облили краской Русалочку в Копенгагене

Вандалы облили краской Русалочку в Копенгагене

13:10  30 Мая 2017
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Вандалы облили краской Русалочку в Копенгагене

Копенгаген, 30 мая. Неизвестные вандалы облили красной краской статую Русалочки в бухте Копенгагена, потребовав защитить черных дельфинов на Фарерских островах. Сейчас участников протеста против массового забоя китов ищет полиция.

Всемирно известную статую атаковали  во вторник рано утром. По горячим следом зоозащитников задержать не удалось. Рядом с Русалочкой вандалы также оставили надпись «Дания, защити китов на Фарерских островах».Традиция забоя черных дельфинов на Фарерских островах существует вот уже долгие годы. Несчастных китов загоняют  к берегу, а после убивают гарпунами и китобойными ножами, пишет газета «Аргументы и факты».

Отметим, что скульптуру Русалочки, открытую в 1913 году, вандалы атаковали и ранее. Ей отпили руки, голову, взрывали и обливали краской. 

 

Ярослава Замысловатова
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