Волгоградец избил и выбросил из окна женщину за отказ от секса

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Волгоград, 30 мая. Житель Волгоградской области избил и выбросил из окна на четвертом этаже женщину, которая не захотела стать его любовницей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Предварительно установлено, что вечером 28 мая 37-летний мужчина вместе с приятелями пришел в гости к 52-летней знакомой. После распития алкоголя собутыльники уснули, а под утро обвиняемый стал активно приставать к хозяйке. Та оказала сопротивление, и тогда мужчина избил потерпевшую и выкинул ее из окна. Приятели проснулись от криков пострадавшей и вызвали для нее скорую.

Как сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на СУ СК РФ по региону, женщину госпитализировали с тяжелыми травмами. А напавший на нее мужчина находится в СИЗО.