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Происшествия
Собянин оценил ущерб Москвы от разрушительного урагана

Собянин оценил ущерб Москвы от разрушительного урагана

13:09  30 Мая 2017
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Собянин оценил ущерб Москвы от разрушительного урагана

Москва, 30 мая. Более сотни человек находятся в больницах после сильнейшего урагана в Москве. Кроме того, повреждены кровли почти 250 домов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«По последним данным, в больницах находятся 108 человек, — написал глава Москвы на своей странице в соцсети «ВКонтакте». — Повреждены кровли 243 домов, 135 опор освещения, порядка 2000 автомобилей, повалены 14 тысяч деревьев».

Мэр города констатировал, что к работам по устранению последствий стихийного бедствия подключены 30 тысяч человек и 5 тысяч единиц техники.

Собянин оценил ущерб Москвы от разрушительного урагана

Ранее стало известно, что электроснабжение на всех социально значимых объектах Подмосковья восстановлено после урагана, который прошел в регионе накануне. 

#собянин
Катерина Тимошенская
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