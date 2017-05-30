Буре оценил шансы форварда «Питтсбурга» Малкина выиграть третий Кубок Стэнли

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Москва, 30 мая. Клубы Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвингз» и «Нэшвилл Предаторз» поборются за главный трофей лиги — Кубок Стэнли. Легендарный российский хоккеист Павел Буре оценил шансы нападающего Евгения Малкина завоевать третий в своей карьере Кубок.

По словам русской ракеты, Малкина уже можно запросто отнести в разряд легенд НХЛ, по крайней мере в масштабах нынешнего века, поскольку он добился многого в НХЛ. В активе россиянина много персональных и командных трофеев, напомнил Буре.

«Все это время Женя является настоящей звездой лиги и в конечном счете должен войти в Зал хоккейной славы в Торонто. Четыре финала Кубка Стэнли — это выдающееся достижение, и Малкин всегда был одним из лидеров и творцов успехов «Питтсбурга» наряду с Сидни Кросби», — передает слова Буре газета «Известия».

Он также отметил, что будет переживать за команду Малкина не только из-за соотечественника, но и из-за рисунка игры команды, который очень ему импонирует.