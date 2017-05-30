«Яндекс» запустил на базе «Дзен» платформу для блогеров и СМИ

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Москва, 30 мая. Крупнейшая российская поисковая платформа «Яндекс» объявила о создании нового сервиса «Яндекс.Дзен», который формирует для пользователей индивидуальные новостные ленты на базе пользовательских предпочтений с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. По мнению руководителя нового сервиса «Яндекс» Виктора Ламбурта, искусственный интеллект произведет новую революцию в медиа.

«В результате получается лента, которая интересна именно вам, а не вашим друзьям — как в соцсетях», — утверждает Ламбурт.

По словам Ламбурта, по количеству переходов «Яндекс.Дзен» очень быстро обгнал любые социальные сети. Более того, теперь издатели и независимые авторы смогут прямо на этой платформе публиковать собственную информацию, а кроме того, монетизировать свои каналы. «Яндекс» даже рассчитывает провести спонсорскую программу, в ходе которой «Яндекс.Дзен» отдаст миллион долларов самым талантливым авторам.