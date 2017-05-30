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Новороссия
ОБСЕ обнаружила пропажу украинских гаубиц и ЗРК в местах хранения в Донбассе

ОБСЕ обнаружила пропажу украинских гаубиц и ЗРК в местах хранения в Донбассе

13:19  30 Мая 2017
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ОБСЕ недосчиталась украинских гаубиц и ЗРК в местах хранения в Донбассе

Луганск, 30 мая. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала украинскую военную технику за пределами мест хранения в Донбассе.

Как говорится в сообщении пресс-службы СММ, 28 мая наблюдатели видели зенитный ракетный комплекс «Стрела-10», 16 самоходных гаубиц (девять 2С1 и семь 2С3) вблизи села Золотаревка и 12 неподвижных самоходных гаубиц (11 2С3 «Акация», 152 миллиметра, и одну 2С1 «Гвоздика», 122 миллиметра) на железнодорожной станции в городе Рубежное.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли 23 населенных пункта Донецкой народной республики за прошедшие сутки из артиллерийских орудий, минометов, вооружения БТР и БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

#лнр #обсе
Тимур Румянцев
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