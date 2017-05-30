Бузова разделась в толпе голых мужчин и похвасталась видео

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Москва, 30 мая. Скандальная телеведущая Ольга Бузова, решившая попробовать себя на музыкальном поприще, похвасталась скорым выходом нового хита.

«Обещала вам скоро новый трек #МалоПоловин ?! Очень хочу вам скорее его показать, уверена, он вам понравится, ведь вы 100 процентов от меня такого не ждали», — написала она в своем Instagram.

Тут же она выложила фото со съемок клипа на новую песню, где она с обнаженными плечами и боевым макияжем стоит в окружении полуголых мужчин. При этом снимок она опубликовала с хештегом #яоткрываюмирдругихмужчин. Таким образом, как отмечает «Ридус», звезда «Дома-2» очевидно перестала страдать после развода с футболистом Тарасовым.

При этом подписчики Бузовой новую запись не оценили. «Видимо, в Вашем понимании, чем больше полуголых мужиков, тем лучше клип и песня! Скоро совсем разденешься!», «Опять полуголая!» — возмутились в комментариях.

Кроме того, пользователи попросили ее «не издеваться над ушами людей», «а то скоро кровь из ушей пойдет».

