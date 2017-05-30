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Общество
Коты захватывают власть в столице Латвии

Коты захватывают власть в столице Латвии

12:35  30 Мая 2017
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Коты захватывают власть в столице Латвии

Рига, 30 мая. В здании администрации Риги вполне комфортный образ жизни ведут коты. Они встречают посетителей и журналистов даже в кабинете мэра города.

К животным здесь отношение особое. Доказательством тому служат многочисленные дипломы с кошачьих выставок, которые можно увидеть в главном здании Риги.

Коты захватывают власть в столице Латвии

Кузя и Мурис — так зовут обитателей чиновничьих апартаментов. Их забрали из приюта, теперь они ведут спокойную и сытую жизнь, «контролируя» работу представителей власти. 

Фотоматериал, подготовленный корреспондентом, который посетил администрацию латвийской столицы, публикует «Ридус»

Алексей Громов
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