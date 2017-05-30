«Укроборонпрому» предложили вооружить армии стран НАТО

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Киев, 30 мая. Агентство Североатлантического альянса по поддержке и снабжению готово предложить предприятиям украинской оборонной промышленности участвовать в снабжении войск НАТО. Украинский госконцерн «Укроборонпром» в этом случае сможет соревноваться за тендеры на поставку вооружения и услуг для партнеров из НАТО.

В миссии Украины при НАТО подчеркнули, что стали первым восточно-европейским партнером Альянса, кому было предложено поставлять в НАТО вооружение. Предприятия «Укроборонпрома» получили доступ к Главному каталогу НАТО по логистике.

«Внедрение стандартов НАТО в производство и разработку новой техники для совместимости с ВВТ стран-членов Альянса — это вектор развития и реформирования «Укроборонпрома», — подчеркнул директор концерна Роман Романов.

Напомним, недавно в Брюсселе прошел саммит глав стран-участниц НАТО, в ходе которого руководство Альянса объявило о своей готовности вести диалог с РФ.