Киев заблокирует доступ к сайтам ДНР и ЛНР

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Киев, 30 мая. Советник главы украинского МВД Зорян Шкиряк поддержал инициативу вице-спикера Рады Ирины Геращенко о блокировании сайтов республик Донбасса, заметив, что работа в этом направлении уже началась.

Вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко предложила ранее блокировать сайты ДНР и ЛНР. Сегодня в пользу этой идеи высказался советник Арсена Авакова Зорян Шкиряк. «Категорически поддерживаем инициативу Ирины Геращенко о немедленном блокировании», — написал Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook, отметив, что «реализация уже вскоре будет». Напомним, что украинский президент Петр Порошенко соответствующим указом заблокировал российские соцсети и сервисы, однако многие украинцы находят способы обхода блокировок.