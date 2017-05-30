Рябков заподозрил Маккейна в утрате чувства реальности

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Москва, 30 мая. Последние высказывания американского сенатора Джона Маккейна в адрес России свидетельствуют о том, что республиканец утратил чувство реальности, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время выступления перед журналистами.

По словам российского дипломата, люди вроде Маккейна «утратили чувство реальности в мире, где кроме них никто не существует», передает «Утро.ру».

Ранее республиканец грубо высказался в адрес главы МИД РФ России Сергея Лаврова и президента России Владимира Путина. Он также добавил, что, по его мнению, Россия якобы является большей угрозой мировой безопасности, чем запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»*.

* Организация запрещена на территории РФ.