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Сирия, 30 мая. ССА** отбила атаку курдов вблизи населенного пункта Дарат Изза на северо-западе провинции Алеппо. Армия САР заняла ряд территорий к югу от города Хош Аль-Давахира в Восточной Гуте. Подкрепление САА прибыло в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли несколько авиаударов по опорным пунктам боевиков в районе деревни Табарат Ад-Диба в восточной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА): заняла ряд сельскохозяйственных угодий к югу от города Хош Аль-Давахира в Восточной Гуте Дамаска; перебросила подкрепление в Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: пыталась взять штурмом населенный пункт Джамият-Аль-Захра к западу от Алеппо.

Сирийская свободная армия** (ССА): отбила атаку курдов вблизи населенного пункта Дарат Изза на северо-западе провинции Алеппо.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): обстреливало город Мухаррам к востоку от Хомса.

Провинция Дамаск

При поддержке палестинских ополченцев и отрядов национальной самообороны****** (NDF) подразделения Сирийской арабской армии (САА) накануне начали наступление на позиции радикалов в районе города Хош Аль-Давахира, расположенного на северо-востоке Дамаска в Восточной Гуте.

Военный источник информагентства Al Masdar News сообщает, что правительственные войска смогли занять ряд сельскохозяйственных угодий к югу от города, уничтожив в ходе ожесточенных боев четырех снайперов вооруженной оппозиции, а также десять боевиков «Джейш Аль-Ислам»*****. Семь солдат САА получили ранения. В данный момент столкновения продолжаются.

Оппозиционные порталы, связанные с «Джейш Аль-Ислам», утверждают, что исламистами были ранены и убиты 40 проасадовских бойцов, однако военный источник армии САР опроверг данную информацию.

Хош Аль-Давахира является важным городом со стратегической точки зрения. На территории Восточной Гуты находятся две военные базы, контролируемые боевиками. Если сирийские вооруженные силы займут вышеупомянутый город, они смогут использовать его в качестве плацдарма для наступления на данные объекты и препятствовать поставкам «Джейш Аль-Ислам» из Аль-Шифунии и Думы в Аль-Нашабию.

Провинция Алеппо

Возобновились перестрелки на западных окраинах города Алеппо. Боевики «Тахрир Аш-Шам» вновь нарушают режим перемирия, действующий в зонах деэскалации, утвержденных меморандумом 4 мая.

Информационное агентство AMN передает, что радикалы попытались штурмовать здание командного пункта разведки сирийской армии в районе Джамият-Аль-Захра к западу от Алеппо. Тем не менее исламистам не удалось занять какие-либо территории и они были вынуждены отойти на свои первоначальные позиции.

Напомним, «Тахрир Аш-Шам» представляет собой коалиционное формирование, возглавляемое самой радикальной антиправительственной группировкой «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, и является одной из самых крупных организаций вооруженной оппозиции в Сирии. Из-за ее постоянных атак правительственным войскам пришлось возобновить операции по борьбе с боевиками вооруженной оппозиции в большинстве зон деэскалации.

Отряды Сирийской свободной армии (ССА) отбили атаку курдов вблизи населенного пункта Дарат Изза на северо-западе провинции Алеппо. Об этом сообщает оппозиционный источник в Twitter (sraqeb_3). Напомним, боевики в этом регионе действуют при поддержке Турции, которая стремиться оттеснить курдов как можно дальше от своей границы.

Провинция Хомс

Правительственным войскам в восточной части провинции Хомс удалось установить контроль над обширными территориями, ранее оккупированными террористами «Исламского государства»*. Накануне подразделения 5-го штурмового корпуса САА освободили несколько населенных пунктов к югу от Пальмиры, ликвидировав и ранив десятки боевиков ИГИЛ.

Между тем информационное агентство Al Manar News сообщает о том, что в результате минометных обстрелов террористами ИГ* города Мухаррам к востоку от Хомса погибли четверо мирных жителей, в том числе один ребенок, еще два человека получили ранения.

Согласно данным Twitter-канала (ShahbaPress), подконтрольного вооруженной оппозиции, подразделения сирийской армии обстреляли позиции боевиков в городе Ар-Растан к северу от города Хомс из артиллерийских орудий. Официального подтверждения данные сведения пока не получили.

Провинция Даръа

В ответ на агрессию боевиков в столице региона САА перебросила подкрепление в Даръа. Вчера в административный центр провинции прибыла мощная колонна сирийской армии, сообщает военный источник Al Masdar News.

Ожидается, что подразделения из 4-й дивизии армии Башара Асада, а также и проправительственные силы Национальной обороны (NDF) примут участие в предстоящем наступлении на южных окраинах Даръа, прежде всего – в районах Даръа Аль-Балад и Аль-Маншия.

В настоящее время в Даръа работают 15-я бригада и 5-я бронетанковая дивизия сирийской армии. Однако вместе с недавней партией подкрепления силы САА будут иметь значительное численное преимущество.

Провинция Хама

ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по опорным пунктам боевиков ИГИЛ в районе деревни Табарат Ад-Диба в восточной части Хамы, сообщает военный источник в Twitter (newsyarmouk). Информация об итогах боевого вылета пока формируется.

Ранее сообщалось о начале военной операции на востоке провинции, направленной на освобождение территорий к востоку от города Саламия, а также установление контроля над главным оплотом «Исламского государства» в регионе — городом Укейрибат. Таким образом, правительственным войскам удастся обезопасить стратегическую магистраль Алеппо — Ханассер — Саламия — Хама, которая постоянно подвергается атакам со стороны террористов ИГИЛ.

Ирак

Произошел взрыв в центре Багдада. В результате погибли трое и были ранены шесть мирных жителей, передает информационный портал Iraqi Day. Самодельное взрывное устройство было заложено в автомобиле. Предполагается, что теракт был организован боевиками «Исламского государства», которые уже не первый раз устраивают взрывы в столице Ирака.

Тем временем иракские вооруженные силы совершили большой рывок к сирийско-иракским границам, достигнув населенного пункта Умм Аль-Джарис, сообщает ливанское информационное агентство Al Masdar News. Город находится прямо на границе между провинцией Ниневия и сирийской провинцией Хасака, контролируемой на данный момент преимущественно отрядами Сирийской демократической армии**** (SDF).

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)