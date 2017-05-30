Попытка побега осьминога из Приморского океанариума попала на видео

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Владивосток, 30 мая. Крупный тихоокеанский осьминог смог выползти из аквариума в Приморском океанариуме во Владивостоке. Сотрудники увидели его, когда тот был уже на полу.

Осьминога обнаружили на полу холодноводного зала адаптационного корпуса, где морской обитатель находился на карантине — водолазы океанариума выловили осьминога 26 мая около острова Русский.

Как сообщила «Интерфаксу» представитель океанариума Елена Молчанова, осьминог сразу же начал обследовать аквариум и вскоре вполне обжился. В какой-то момент осьминог, очевидно, решил погулять и сдернул крепление с прикрывающей сетки.

«Осьминоги не имеют скелета, благодаря чему могут проникнуть в любую щель, размер которой чуть больше основания клюва. Поэтому осьминог выбрался на свободу», — объяснила Молчанова.

Представитель океанариума успокоила всех переживающих за судьбу осьминога: животное не пострадало. Осьминоги могут проводить без воды и кислорода до 18 часов.