Это не ураган: метеоролог объяснил природное явление, унесшее жизни 11 москвичей

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Москва, 30 мая. Называть ураганом природное явление, унесшее жизни 11 москвичей и пяти жителей Подмосковья, неправильно. Так считает ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

По его словам, то, что наблюдали жители столичного региона в понедельник, 29 мая, является шквалом, и его природа отличается от природы урагана, скорость которого должна быть не менее 32 метров в секунду.

«Там было, по данным обсерватории МГУ, максимум 28 метров в секунду, что тоже немало. Во-вторых, шквал — это не просто сильный ветер. Он происходит из-за очень резкого и кратковременного скачка температур разных воздушных слоев, прихода холодного фронта на прогретую поверхность, приводящего к выбросу энергии неустойчивости, что для наших широт явление редкое», — цитирует Локощенко «Ридус».

Во время ухудшения погодных условий в Москве накануне пострадали около 170 человек, 126 из них были госпитализированы. Более 100 человек по-прежнему находятся в медучреждениях.