Боевики ИГИЛ перехватили лекарства для жителей города Дейр эз-Зор

В Избранное

Скопировать

Дейр эз-Зор, 30 мая. Боевики «Исламского государства»* обстреляли жилые кварталы осажденного города.

Сирийский источник сообщил, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) подвергли артиллерийскому обстрелу жилые районы Дейр эз-Зора. По предварительной информации в результате артудара погибло до 14 мирных жителей. Отмечается, что террористам удалось захватить партию продуктов и лекарств, которые предназначались жителям осажденного города.

Ранее сообщалось, что в Сирийской арабской республике началась массовая вакцинация. Для того чтобы донести информацию о предстоящей вакцинации до жителей САР власти попросили объявить об этом священнослужителей в мечетях. Идея оказалась эффективной. Отмечается, что в первые же часы в поликлиники на освобожденных от боевиков территориях родители привели несколько сотен детей.

* Организация запрещена на территории РФ.