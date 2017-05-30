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Новости Сирии
Боевики ИГИЛ перехватили лекарства для жителей города Дейр эз-Зор

Боевики ИГИЛ перехватили лекарства для жителей города Дейр эз-Зор

12:02  30 Мая 2017
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Боевики ИГИЛ перехватили лекарства для жителей города Дейр эз-Зор

Дейр эз-Зор, 30 мая. Боевики «Исламского государства»* обстреляли жилые кварталы осажденного города.

Сирийский источник сообщил, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) подвергли артиллерийскому обстрелу жилые районы Дейр эз-Зора. По предварительной информации в результате артудара погибло до 14 мирных жителей. Отмечается, что террористам удалось захватить партию продуктов и лекарств, которые предназначались жителям осажденного города.

Ранее сообщалось, что в Сирийской арабской республике началась массовая вакцинация. Для того чтобы донести информацию о предстоящей вакцинации до жителей САР власти попросили объявить об этом священнослужителей в мечетях. Идея оказалась эффективной. Отмечается, что в первые же часы в поликлиники на освобожденных от боевиков территориях родители привели несколько сотен детей.

Боевики ИГИЛ перехватили лекарства для жителей города Дейр эз-Зор

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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