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Новый кроссовер Hyundai Kona засветился на шпионском видео

Новый кроссовер Hyundai Kona засветился на шпионском видео

13:38  30 Мая 2017
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Новый кроссовер Hyundai Kona засветился на шпионском видео

Мадрид, 30 мая. Новый кроссовер Hyundai Kona без камуфляжа сняли на видео во время движения по улице в центре испанского Мадрида. Официальная премьера новинки должна состояться летом этого года.

Видеозапись, на которой запечатлен компактный кроссовер, была сделана во время съемок рекламы иномарки. Как сообщается на портале Carscoops, у Hyundai Kona в наличии многокомпонентная оптика, светодиодные дневные ходовые огни и трапециевидная радиаторная решетка.

Ожидается, что автомобиль в качестве основы получил базу от модели i20 и моторную гамму от модели i30. Также не исключено появление Hyundai Kona с 1,6-литровым дизелем.

Алексей Громов
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