Новый газон за 21 млн рублей появился на стадионе на Крестовском в Петербурге

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Санкт-Петербург, 30 мая. На стадионе на Крестовском в Петербурге появился новый газон. Старый пришел в негодность, практически полностью лишившись травы. Спортивное руководство решило, что восстановить его не удастся.

Рулонный газон, которым теперь устелено поле, выращивался в Гатчине. На это ушло четыре года. Работы оплачивает «Зенит». Клубу замена обошлась в 21 млн рублей, хотя раньше планировалось обойтись девяти миллионами.

Как пишет «Комсомольская правда — Петербург», расходы «Зенит» разделит с компанией «Бамард», которая занималась газоном в предыдущий раз.

Первые серьезные испытания нового покрытия состоятся 17 июня. Именно в этот день на стадионе встретятся сборные России и Новой Зеландии на матче открытия Кубка Конфедераций. ​