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Общество
Останки четырех человек найдены в могиле разбившегося под Смоленском польского генерала

Останки четырех человек найдены в могиле разбившегося под Смоленском польского генерала

12:17  30 Мая 2017
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Останки четырех человек найдены в могиле разбившегося под Смоленском польского генерала

Варшава, 30 мая. Польские СМИ распространили сообщение о том, что в ходе эксгумации останков польского генерала Володзимежа Потащиньского, погибшего в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском вместе с тогдашним президентом страны, были обнаружены части тел еще четырех человек. Впоследствии эти сведения подтвердила дочь погибшего.

«В гробу генерала Потащиньского следователи обнаружили останки его и четырех других жертв катастрофы под Смоленском», — сообщило польское агентство Fakt.

Польская генеральная прокуратура пообещала в ближайшее время выступить с официальным заявлением на данную тему. Ранее были обнаружены другие подобные случаи при захоронении погибших в катастрофе Ту-154 под Смоленском — так, в могиле генерала Бронислава Квятковского были обнаружены останки семи человек.

Останки четырех человек найдены в могиле разбившегося под Смоленском польского генерала

Напомним, проведенное МАК расследование крушения Ту-154 под Смоленском показало, что причиной катастрофы были недопустимые действия экипажа из-за психологического давления со стороны высокопоставленных пассажиров.

Валентин Меликов
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