Роскосмос назвал дату запуска научного спутника «Канопус-В-ИК»

В Избранное

Скопировать

Москва, 30 мая. Комиссия госкорпорации Роскосмос назвала даты запусков космических аппаратов в рамках Федеральной космической программы. Так, ракета носитель «Союз-2.1а» с научным спутником «Канопус-В-ИК» стартует 14 июля.

Сегодня стало известно о ближайших датах запусков космических аппаратов в рамках федеральной и коммерческой программы. Госкорпорация Роскосмос обнародовала список запусков на своем сайте. Так, с Байконура в июне-июле текущего года по коммерческой программе стартуют 8 июня ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом EchoStar 21. Также на 14 июля намечен запуск «Союза-2.1а» с научным спутником «Канопус-В-ИК». Отметим, что последний космический аппарат предназначен для мониторинга техногенной и пожарной ситуации на Земле, картографирования.