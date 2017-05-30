F-35 зовет на помощь: российские ракеты «Вымпел» и «Новатор» навели ужас на США

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Новое поколение российских и китайских ракет большой дальности класса «воздух-воздух» может представлять угрозу для безопасности американских ВВС. Такое мнение высказывают многие военные эксперты США. Чего именно боятся в Вашингтоне? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Настоящую панику подняли в журнале National Interest. Его обозреватель Дейв Маджумдар пишет о российских и китайских ракетах как о главной опасности для узлов сети управления действиями американских ВВС. Те же российские Р-37М КБ «Вымпел», КС-172 ОКБ «Новатор» и китайская ракета PL-15, по словам экспертов, могут ослабить возможности американской военной авиации. Если установить их на нужный истребитель, они смогут навредить самолетам-заправщикам вроде KC-46 Pegasus или KC-135.

При этом многие специалисты в США предпочитают закрывать глаза на эту проблему и этот тип оружия, отдавая предпочтение обсуждению противокорабельных ракет и ракет класса «земля-воздух». А стоило бы: фактически у Штатов нет плана по защите авиации. Обычная их практика — переброска своих самолетов на безопасное расстояние, где ракеты противника их не достанут. За эту безопасность придется платить цену эффективности: дальность действия своих истребителей тоже уменьшится.

«Опасаться американцам стоит: технологии растут, вооружение улучшается и у нас, и у Китая. Это представляет определенную угрозу для США, которые привыкли к своей безнаказанности в небе. Текущее состояние (как техническое, так и моральное) американских ВВС нужно рассматривать с той точки зрения, что на протяжении последних десятилетий самолеты США никогда не встречали в воздухе достойного противника. Американская армия XXI века всегда воевала с устаревшими армиями XX века», — комментирует специально для ФАН военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

Он напоминает, что наиболее острые воздушные конфликты у США были во время интервенции в Ливию и Ирак и потому вряд ли могут служить показательным примером.

«Это все равно что участвовать в стритрейсинге: один выезжает на «Жигулях», а второй — на BMW седьмой серии с пятилитровым движком. Поэтому и отношение у них такое же в жизни. И когда у их прямых конкурентов России и Китая появляются тоже мощные движки и мощные машины, это вызывает в Вашингтоне беспокойство. А придем ли мы к финишу первыми? А придем ли вообще к финишу? Тем более в условиях, когда преследуют постоянные неудачи с самолетами пятого поколения», — продолжает он.

Формально эти самолеты есть, но тоже вызывают беспокойство военных экспертов и обозревателей. Тот же истребитель F-35 Joint Strike Fighter стал уже нарицательным: в нем были выявлены существенные недостатки ракет малой дальности AIM-9X и неразрешенные ошибки программного обеспечения. Хотя, казалось бы, в эту разработку были вложены огромные деньги, и результат должен был прийти, если и не быстро, то эффектно.

«Тот же National Interest рассматривал вопрос, а что будет если самолет F-35 столкнется с Су-35? И авторы приходят к выводу, что F-35 должен срочно «драпать» и вызвать на помощь все остальное, что есть в США, включая F-15 и F-22. Оборонно-промышленный комплекс — большой бизнес. Изготовление оружия — огромные деньги. У нас в стране это ориентировано на повышение обороноспособности страны за счет инфраструктуры ВПК и общего подхода правительства и промышленников. В США же идет ориентация на получение денежных средств. Примеров много. Самый популярный — кто платил за F-35, кто разрабатывал и где осел профит? И таких ситуаций много. Это бизнес частных корпораций — Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman. Посмотрите американский фильм «Войны Пентагона», основанный на реальных событиях. Там все объясняется», — добавляет Дрозденко.

Считается, что ракеты «Вымпел» и «Новатор» предназначены для уничтожения авиационных средств разведки и наблюдения на расстоянии около 300-400 километров. Опасается Вашингтон и китайской PL-15, которая может наносить удары по самолетам-заправщикам и самолетам-разведчикам в небе над Тихим океаном. В Штатах даже всерьез задумались о рассредоточении своих военных баз в этом регионе и дополнительных мерах безопасности на местных аэродромах. Что тоже не так уж и просто.