Роскосмос объявил дату нового пуска «Протон-М» с мощным спутником EchoStar

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Москва, 30 мая. Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с мощным геостационарным спутником связи EchoStar 21 состоится 8 июня. Об этом заявили сегодня представители госкорпорации Роскосмос. Он станет уже шестым спутником в орбитальной группировке EchoStar, запущенным с помощью российской РН «Протон». Этот космический аппарат предназначен для оказания услуг мобильной спутниковой связи на территории Европы.

Пуск запланирован на 06:45 мск, уточнили в пресс-службе. Выведение космического аппарата на расчетную орбиту обеспечит разгонный блок «Бриз-М».

Контракт на запуск спутника EchoStar 21 с помощью «Протона» заключила «дочка» Центра им.М.В.Хруничева, российско-американское предприятие International Launch Services Inc. (ILS).

