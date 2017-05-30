Россия требует от ЕС «железобетонных гарантий» по «Турецкому потоку»

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Москва, 30 мая. Россия ожидает от Евросоюза «железобетонные» гарантии по реализации второй нитки проекта «Турецкого потока», чтобы избежать печального опыта «Южного потока». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков.

Представитель ведомства подчеркнул, что Москву беспокоят попытки ряда институтов ЕС торпедировать энергопроекты в Европе с участием России, включая проект «Северный поток-2». В то же время, по его словам, существуют «неясности» со стороны Еврокомиссии в отношении второй нитки газопровода «Турецкий поток».

«Чтобы не повторялся печальный опыт «Южного потока»…, мы ожидаем от Брюсселя железобетонных гарантий реализации этого проекта», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что корпорация «Газпром» официально приступила к строительству морского участка газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря. Ожидается, что к концу 2019 года турецкие и европейские потребители получат новый маршрут для импорта газа из РФ.