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Спорт
«Арсенал» поздравил Аршавина с днем рождения, напомнив ему о голах за лондонский клуб

«Арсенал» поздравил Аршавина с днем рождения, напомнив ему о голах за лондонский клуб

12:06  30 Мая 2017
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Аршавин

Санкт-Петербург, 30 мая. Бывший нападающий петербургского «Зенита» в минувший понедельник отметил свой 36-й день рождения. 

Примечательно, что с персональным праздником легендарного игрока поздравили не только сине-бело-голубые, но и лондонский «Арсенал», а также Международная федерация футбола. 

Напомним, бывший капитан национальной команды на сегодняшний день защищает цвета казахстанского «Кайрата».

«Аршавину — 36! С днем рождения, легенда!», — следует из Instagram «Зенита».

Также с теплыми словами в адрес нападающего обратились ФИФА, нынешний клуб футболиста и лондонский «Арсенал», сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург»

В микроблоге Twitter лондонского клуба появилось не только поздравление, но и один из первых голов Аршавина за клуб. 

 

#футбол #зенит #аршавин #арсенал
Дана Балан
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