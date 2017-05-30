«Арсенал» поздравил Аршавина с днем рождения, напомнив ему о голах за лондонский клуб
Санкт-Петербург, 30 мая. Бывший нападающий петербургского «Зенита» в минувший понедельник отметил свой 36-й день рождения.
Примечательно, что с персональным праздником легендарного игрока поздравили не только сине-бело-голубые, но и лондонский «Арсенал», а также Международная федерация футбола.
Напомним, бывший капитан национальной команды на сегодняшний день защищает цвета казахстанского «Кайрата».
«Аршавину — 36! С днем рождения, легенда!», — следует из Instagram «Зенита».
Также с теплыми словами в адрес нападающего обратились ФИФА, нынешний клуб футболиста и лондонский «Арсенал», сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».
В микроблоге Twitter лондонского клуба появилось не только поздравление, но и один из первых голов Аршавина за клуб.