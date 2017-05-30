«Арсенал» поздравил Аршавина с днем рождения, напомнив ему о голах за лондонский клуб

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Санкт-Петербург, 30 мая. Бывший нападающий петербургского «Зенита» в минувший понедельник отметил свой 36-й день рождения.

Примечательно, что с персональным праздником легендарного игрока поздравили не только сине-бело-голубые, но и лондонский «Арсенал», а также Международная федерация футбола.

Напомним, бывший капитан национальной команды на сегодняшний день защищает цвета казахстанского «Кайрата».

«Аршавину — 36! С днем рождения, легенда!», — следует из Instagram «Зенита».

Также с теплыми словами в адрес нападающего обратились ФИФА, нынешний клуб футболиста и лондонский «Арсенал», сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

В микроблоге Twitter лондонского клуба появилось не только поздравление, но и один из первых голов Аршавина за клуб.