Ученые вычислили, сколько времени человек сможет пожить на Марсе

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Вашингтон, 30 мая. Человек сможет прожить на Марсе не более 68 суток, заявили американские специалисты.

Ученые из США провели эксперимент, в ходе которого попробовали вычислить, сколько времени человек сможет прожить на Марсе. Как оказалось, человечество долго не продержится на Красной планете. Так, первые колонисты смогут прожить там не более 68 суток.

Эксперты объяснили это отсутствием необходимого запаса воздуха, который с собой космонавты взять не смогут. Кроме того, на данный момент невозможно и создать благоприятную атмосферу на Марсе. Ученые также отметили, что на этой планете уровень радиации очень высок.

Ранее российский ученый придумал способ создания облаков на Марсе.