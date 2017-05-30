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Роскосмос объявил дату запуска новой экспедиции на МКС с «Байконура»

Роскосмос объявил дату запуска новой экспедиции на МКС с «Байконура»

11:52  30 Мая 2017
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Роскосмос объявил дату запуска новой экспедиции на МКС с «Байконура»

Москва, 30 мая. Российская государственная корпорация по космической деятельности объявила дату запуска новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС).

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-05» отправится на МКС 28 июля 2017 года. Информация об этом опубликована на официальном сайте Роскосмоса. Ракета-носитель будет отправлена с «Байконура».

Роскосмос объявил дату запуска новой экспедиции на МКС с «Байконура»

Всего же этим летом с этого космодрома в Казахстане планируется осуществить четыре запуска в рамках федеральной и коммерческой программ корпорации, а также согласно программе МКС. 

Алексей Громов
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