Роскосмос объявил дату запуска новой экспедиции на МКС с «Байконура»

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Москва, 30 мая. Российская государственная корпорация по космической деятельности объявила дату запуска новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС).

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-05» отправится на МКС 28 июля 2017 года. Информация об этом опубликована на официальном сайте Роскосмоса. Ракета-носитель будет отправлена с «Байконура».

Всего же этим летом с этого космодрома в Казахстане планируется осуществить четыре запуска в рамках федеральной и коммерческой программ корпорации, а также согласно программе МКС.