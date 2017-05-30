Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Сирия: пятнадцать поселений в провинции Эс-Сувейда присоединились к режиму перемирия

Сирия: пятнадцать поселений в провинции Эс-Сувейда присоединились к режиму перемирия

11:43  30 Мая 2017
318

Сирия: пятнадцать поселений в провинции Эс-Сувейда присоединились к режиму перемирия

Эс-Сувейда, 30 мая. За сутки к режиму прекращения огня присоединились пятнадцать населенных пунктов на юго-западе Сирии.

Министерство обороны России сообщает, что за минувшие сутки в Сирийской арабской республике были подписаны еще пятнадцать соглашений о присоединении к процессу примирения. На данный момент общее количество населенных пунктов, присоединившихся к режиму прекращения огня, составляет 1530 поселения.

Сирия: пятнадцать поселений в провинции Эс-Сувейда присоединились к режиму перемирия

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии отмечает, что военнослужащие РФ за сутки провели четыре гуманитарные акции. Помощь получили 1535 жителей Сирии. Еще одна гуманитарная акция по линии ООН была проведена в Дейр эз-Зоре. Парашютным способом в осажденный город было доставлено более 20 тонн гуманитарного груза.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть