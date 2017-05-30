Сирия: пятнадцать поселений в провинции Эс-Сувейда присоединились к режиму перемирия

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Эс-Сувейда, 30 мая. За сутки к режиму прекращения огня присоединились пятнадцать населенных пунктов на юго-западе Сирии.

Министерство обороны России сообщает, что за минувшие сутки в Сирийской арабской республике были подписаны еще пятнадцать соглашений о присоединении к процессу примирения. На данный момент общее количество населенных пунктов, присоединившихся к режиму прекращения огня, составляет 1530 поселения.

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии отмечает, что военнослужащие РФ за сутки провели четыре гуманитарные акции. Помощь получили 1535 жителей Сирии. Еще одна гуманитарная акция по линии ООН была проведена в Дейр эз-Зоре. Парашютным способом в осажденный город было доставлено более 20 тонн гуманитарного груза.