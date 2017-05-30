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Новороссия
ДНР: электроподстанция Докучаевска обесточена из-за обстрелов ВСУ

ДНР: электроподстанция Докучаевска обесточена из-за обстрелов ВСУ

11:44  30 Мая 2017
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ДНР: электроподстанция Докучаевска обесточена из-за обстрелов ВСУ

Донецк, 30 мая. Киевские силовики минувшей ночью обстреляли Докучаевск в ДНР, повреждены как минимум пять домов, пострадала электроподстанция, сообщил глава горадминистрации Александр Качанов.

Киевские силовики по-прежнему не выполняют обязательства по реализации минских соглашений – обстрелы территории Донбасса продолжаются. Так, минувшей ночью ВСУ обстреляли Докучаевск, повредив не менее пяти домов. Также получил повреждения силовой трансформатор электроподстанции, который питает Докучаевск, Еленовку и ряд близлежащих поселков. По словам главы местной администрации Александра Качанова, все оставшиеся без электричества населенные пункты были переведены на резервные источники.

ДНР: электроподстанция Докучаевска обесточена из-за обстрелов ВСУ

Ирина Селезнева
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