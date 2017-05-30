Премьер Молдавии объяснил высылку российских дипломатов из страны

В Избранное

Скопировать

Кишинев, 30 мая. Премьер-министр Молдавии Павел Филип прокомментировал решение правительства выслать пятерых российских дипломатов из страны. По словам премьера, они были объявлены персонами нон грата на основе информации, полученной от спецслужб.

«Это стандартная процедура. Это все, что я могу сказать к этому моменту. Не могу сообщить все мотивы, которые были предоставлены спецслужбами», — отметил Филип.

Ранее сообщалось, что решение министерства иностранных дел Молдавии о высылке российских дипломатов может быть вызвано внутриполитической борьбой в республике. МИД Российской Федерации считает парадоксальной сложившуюся ситуацию.