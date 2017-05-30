Теффт рассказал, чего США ждут от России для нормализации отношений

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Псков, 30 мая. Администрация президента США Дональда Трампа считает, что в двусторонних отношениях мяч находится на российской стороне: именно она должна обеспечить выполнение минских соглашений и тем самым устранить основное препятствие на пути нормализации отношений. Такое мнение высказал посол США в России Джон Теффт на российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс».

Теффт заявил, что, по мнению администрации Трампа, «мяч находится именно на российской стороне и российская сторона должна проявить инициативу в исполнении минских соглашений», что, в свою очередь, позволит устранить основную проблему, мешающую улучшить отношения США и России.

Вместе с тем, для нормализации отношений потребуется много времени и сил. Теффт привел слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что отношения между РФ и США сейчас находятся на низком уровне.