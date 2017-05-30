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Политика
Теффт рассказал, чего США ждут от России для нормализации отношений

Теффт рассказал, чего США ждут от России для нормализации отношений

18:28  30 Мая 2017
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Теффт рассказал, чего США ждут от России для нормализации отношений

Псков, 30 мая. Администрация президента США Дональда Трампа считает, что в двусторонних отношениях мяч находится на российской стороне: именно она должна обеспечить выполнение минских соглашений и тем самым устранить основное препятствие на пути нормализации отношений. Такое мнение высказал посол США в России Джон Теффт на российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс».

Теффт заявил, что, по мнению администрации Трампа, «мяч находится именно на российской стороне и российская сторона должна проявить инициативу в исполнении минских соглашений», что, в свою очередь, позволит устранить основную проблему, мешающую улучшить отношения США и России. 

Вместе с тем, для нормализации отношений потребуется много времени и сил. Теффт привел слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что отношения между РФ и США сейчас находятся на низком уровне. 

«Две крупнейшие в мире ядерные державы не могут позволить себе такие отношения», — подчеркнул Теффт.

#теффт
Владимир Багров
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