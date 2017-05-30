Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Самаре из-за больного ребенка

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Самара, 30 мая. Самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в Самаре. По словам очевидцев, находившийся на борту ребенок внезапно почувствовал себя плохо, и ему понадобилась помощь медиков.

Пресс-служба авиакомпании подтвердила причину экстренной посадки самолета в Самаре. По данным «Уральских авиалиний», во время выполнения рейса Екатеринбург—Симферополь у ребенка резко ухудшилось самочувствие. Командир самолета принял решение о посадке в ближайшем аэропорту, чтобы малолетнему пассажиру своевременно оказали медицинскую помощь.

Как передает URA.RU, семью с ребенком сняли с рейса для доставки несовершеннолетнего в больницу. После этого самолет продолжил полет.