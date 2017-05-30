Вучич объявил, что Сербия не вступит в НАТО

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Белград, 30 мая. Избранный президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербия не будет вступать НАТО, даже если будет решением многих проблем, поскольку большинство жителей страны решительно высказались против этого. Своим политическим оппонентам Вучич заявил, что не пытается сидеть на двух стульях, ведя диалог и с Россией и с ЕС, а предпочитает «сербский стул» и интересы страны.

«Я был на совете НАТО и всем сказал, что у нас нет стремления вступать в Североатлантический альянс. Мы стремимся быть военно-нейтральными, быть вне военных блоков», — подчеркнул Вучич.

По словам избранного президента, власти Сербии делают все, чтобы усилить способность страны к обороне — так, например, в ближайшие месяцы в ВВС Сербии поступят российские истребители МиГ, безвозмездно переданные Россией.

Напомним, власти Сербии решительно осудили вступление в Североатлантический альянс соседней Черногории, отметив, что это вносит сильный дисбаланс в распределение сил на Балканах.