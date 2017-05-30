МИД РФ обеспокоен отсутствием сдвигов в отношениях с администрацией Трампа

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Псков, 30 мая. Россия обеспокоена тем, что при новой администрации США не наблюдается сдвигов в отношениях с РФ, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков на конференции «Диалог Форт-Росс».

«Закончился период, который, при ушедшей администрации в США привел наши отношения на совсем низшую точку, точку замерзания», — сообщил Рябков, отметив, что и новый период контакта и взаимодействия с администрацией президента США Дональда Трампа пока не показал никаких серьезных сдвигов, что вызывает у России определенную обеспокоенность.

Ранее МИД РФ сообщил о готовности к серьезным разговорам с США по Украине. По словам Рябкова, российская сторона ожидает назначения нового куратора по Украине от США. Дипломат подчеркнул, что сотрудничество России и США может помочь реализации Минских соглашений.