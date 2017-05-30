Адвокаты Усманова подадут новые иски против Навального, «когда прекратят смеяться»

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Москва, 30 мая. Представители бизнесмена Алишера Усманова прокомментировали новый видеоролик блогера Алексея Навального, назвав его «популистским пиаром» и заявили о готовности работать над новыми исками.

Заочная полемика между бизнесменом Алишером Усмановым и блогером Алексеем Навальным привела стороны в суд. Как рассказали в пресс-службе российского магната, юристы начали подготовку новых исков к Навальному. «Конечно, потребуется некоторое время, чтобы, перестав смеяться, разобрать опус Навального, отделить правду от лжи, псевдоюридическую чушь от популистского пиара, но мы это обязательно сделаем», — прокомментировали последний ролик блогера, опубликованный 29 мая.

Представители Усманова также добавили, что в документах, использованных в видео, имеются существенные неточности перевода с английского и с русского языков, пишет RNS. Отметим, что суд Москвы рассматривает иск Усманова к Навальному, касающийся защиты чести и достоинства.