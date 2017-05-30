Эксклюзив ФАН из Мосула: иракская армия застряла у мечети Аль-Нури

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Темпы штурма Мосула, проводимого ВС Ирака, заметно снизились: всему виной снайперы террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), которые не подпускают солдат к оккупированным кварталам. Об этом сообщают корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) на прямой связи из Мосула.

Иракская армия пытается сейчас подойти к кварталам, окружающим знаменитую мосульскую мечеть Аль-Нури – одну из исторических мечетей древнего города. Однако продвижению иракской армии активно сопротивляются террористы «Исламского государства»*, которые расставили снайперов на ключевых точках обороны.

В настоящий момент штурм продолжается – однако его интенсивность заметно снизилась за последнюю неделю. По словам местных жителей, еще неделю назад в Старом городе Мосула разворачивались более активные боестолкновения.

Напомним, что 29 мая штурм Старого города был временно приостановлен из-за больших потерь ВС Ирака на западном берегу реки Тигр. Согласно официальным данным, основным препятствием называются не большие потери (в том числе и среди командного состава), а плотность исторической застройки и «живой щит» террористов из большого числа мирных жителей в зоне оккупации ИГ*.

Подробности и ход боевых действий в Мосуле 30 мая готовятся к публикации корреспондентами ФАН.

* Организация запрещена на территории РФ.