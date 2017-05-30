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Украина
Саакашвилли вывел своих сторонников на митинг в центр Киева, требуя регистрации партии

Саакашвилли вывел своих сторонников на митинг в центр Киева, требуя регистрации партии

11:30  30 Мая 2017
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Саакашвилли вывел своих сторонников на митинг в центр Киева, требуя регистрации партии

Киев, 30 мая. В столице Украины возле здания министерства юстиции прошел открытый съезд партии «Движение новых сил Михаила Саакашвили» с участием лидеров движения: Михаила Саакашвили, Юрия Деревянко, Давида Сакварелидзе, Ольги Галабала и других. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Саакашвилли вывел своих сторонников на митинг в центр Киева, требуя регистрации партии

Съезд проходит прямо на улице (переулок Рыльский, 10), потому что минюст Украины отказался регистрировать партию Саакашвилли под предлогом того, что партия с аналогичным названием была зарегистрирована ранее. 

Министерство юстиции отказалось регистрировать политическую партию под названием «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, однако зарегистрировало фейковый «Блок Михеила Саакашвили».

Саакашвилли вывел своих сторонников на митинг в центр Киева, требуя регистрации партии

Протестующие кричат лозунги про нарушение прав граждан на свободу выбора, упрекают украинские власти в тоталитаризме, пытаются докричаться до чиновников министерства юстиции. 

Полиция пока не вмешивается.

Саакашвилли вывел своих сторонников на митинг в центр Киева, требуя регистрации партии

Ранее бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе подтвердил, что на Украине зарегистрирована партия «Блок Михеила Саакашвили», не имеющая отношения к бывшему президенту Грузии. ПП «БМС» — политическая партия «Блок Михеила Саакашвили» — внесена в реестр политических партий под номером 1 453 007. Лидером партии указан Евгений Гофман, местом нахождения офиса партии — Киев, датой легализации (регистрации) — 22 января 2016 года.

Самым известным скандалом с участием Саакашвили стал конфликт с главой МВД Украины Арсеном Аваковым на заседании Национального совета реформ. Аваков и Саакашвили начали спор из-за приватизации Одесского припортового завода. Саакашвили обвинил Авакова в коррумпированности, Аваков кинул в Саакашвили стакан, а бывший президент Грузии в ответ закричал: «Бе-бе-бе!» и «Я украинец!».

#киев
Степан Коцаба специально для ФАН Киев
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