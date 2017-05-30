Саакашвилли вывел своих сторонников на митинг в центр Киева, требуя регистрации партии

В Избранное

Скопировать

Киев, 30 мая. В столице Украины возле здания министерства юстиции прошел открытый съезд партии «Движение новых сил Михаила Саакашвили» с участием лидеров движения: Михаила Саакашвили, Юрия Деревянко, Давида Сакварелидзе, Ольги Галабала и других. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Съезд проходит прямо на улице (переулок Рыльский, 10), потому что минюст Украины отказался регистрировать партию Саакашвилли под предлогом того, что партия с аналогичным названием была зарегистрирована ранее.

Министерство юстиции отказалось регистрировать политическую партию под названием «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, однако зарегистрировало фейковый «Блок Михеила Саакашвили».

Протестующие кричат лозунги про нарушение прав граждан на свободу выбора, упрекают украинские власти в тоталитаризме, пытаются докричаться до чиновников министерства юстиции.

Полиция пока не вмешивается.

Ранее бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе подтвердил, что на Украине зарегистрирована партия «Блок Михеила Саакашвили», не имеющая отношения к бывшему президенту Грузии. ПП «БМС» — политическая партия «Блок Михеила Саакашвили» — внесена в реестр политических партий под номером 1 453 007. Лидером партии указан Евгений Гофман, местом нахождения офиса партии — Киев, датой легализации (регистрации) — 22 января 2016 года.

Самым известным скандалом с участием Саакашвили стал конфликт с главой МВД Украины Арсеном Аваковым на заседании Национального совета реформ. Аваков и Саакашвили начали спор из-за приватизации Одесского припортового завода. Саакашвили обвинил Авакова в коррумпированности, Аваков кинул в Саакашвили стакан, а бывший президент Грузии в ответ закричал: «Бе-бе-бе!» и «Я украинец!».