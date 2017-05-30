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Политика
Москва ждет от США информации о неопознанной авиации, помогающей ИГ в Афганистане

Москва ждет от США информации о неопознанной авиации, помогающей ИГ в Афганистане

11:51  30 Мая 2017
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Москва спросила США о неопознанной авиации в Афганистане, поддерживающей ИГ

Москва, 30 мая. Москва интересуется, что НАТО и Вашингтону известно о поддерживающей боевиков террористической организации «Исламское государство» неопознанной авиации в небе Афганистана, заявили в министерстве иностранных дел России.

Во внешнеполитическом ведомстве России прокомментировали сообщения о полетах в различных частях Афганистана «неопознанной» авиации, которая оказывает поддержку боевикам запрещенного в России «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ).

«В связи с этим возникает закономерный вопрос к вышеуказанным представителям НАТО и США: что им известно о принадлежности так называемой неопознанной авиации в небе Афганистана — страны, в которой на протяжении уже более 15 лет базируется военный контингент США и НАТО, а афганские ВВС хронически испытывают нехватку исправной воздушной техники и квалифицированного летного персонала?» — констатировали российские дипломаты.

Москва спросила США о неопознанной авиации в Афганистане, поддерживающей ИГ

Накануне главарь боевиков ИГИЛ* был уничтожен вместе с десятками охранников в Афганистане.

* Организация запрещена на территории РФ.

Катерина Тимошенская
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