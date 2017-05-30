Москва даже не думала о вмешательстве во внутренние дела США — МИД РФ

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Москва, 30 мая. Российская сторона никогда не предпринимала абсолютно ничего, что можно было бы квалифицировать как попытку воздействия на внутреннюю политику Вашингтона. Об этом во вторник заявил заместитель главы дипломатического ведомства Российской Федерации Сергей Рябков.

По словам российского дипломата, Москва даже не думала никогда о вмешательстве во внутренние дела Вашингтона, тем более не предпринимала ничего, что можно было бы оценить как попытку России повлиять на внутренние процессы в американской стране.

Напомним, ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов сообщил, что американское руководство два раза обращалось в адрес Москвы за уточнениями относительно подозрений во вмешательстве в президентские выборы в стране.