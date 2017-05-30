Дилеры Skoda назвали дату премьеры кроссовера Kodiaq в России‍

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Москва, 30 мая. Стала известна дата премьеры обновленного кроссовера Skoda Kodiaq на российском авторынке. Презентация модели пройдет 3 и 4 июня в салонах компании «Автопрага». К продаже будут доступны передне- и полноприводные автомобили в двух комплектациях: Ambition Plus и Style Plus.

Известно, что флагманский кроссовер для России получил дизельный бензиновый двигатель объемом 1,2 и 2 литра. Мотор работает на пару с шестискоростной механической или роботизированной коробкой передач. Всего за восемь секунд кроссовер может разогнаться до 100 километров.

Новый Skoda Kodiaq получил систему обогрева лобового стекла, точку доступа к Wi Fi, электропривод багажника и трехзонный климат-контроль. Светодиодная головная оптика стала «главной фишкой» нового кроссовера.