Идлиб: боевики «аш-Шама» атаковали террористов «ан-Нусры»

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Идлиб, 30 мая. На северо-западе Сирии в поселении Фейлун произошло столкновение между различными террористическими группировками.

Сирийский источник сообщил, что столкновение произошло в южной части сирийской провинции Идлиб. Боевики «Ахрар ан-Шама» атаковали штаб «Джебхат ан-Нусры» (обе террористические организации запрещены в России).

Местные средства массовой информации отмечают, что во время перестрелки погибло от шести до восьми боевиков «Джебхат ан-Нусры». Выжившие после нападения исламисты были казнены членами «Ахрар аш-Шама». Разногласия между группировками террористов пытается разрешить шариатский суд, однако оба бандформирования мобилизуют силы для дальнейшего противостояния.