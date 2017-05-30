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Общество
Названа стоимость работ по реставрации Спаса на Крови в Петербурге

Названа стоимость работ по реставрации Спаса на Крови в Петербурге

11:22  30 Мая 2017
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Названа стоимость работ по реставрации Спаса на Крови в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 мая. В Петербурге объявлен конкурс на проведение работ по реконструкции собора Спас на Крови. Два лота объявил ГМЗ  «Исаакиевский собор», в чьем ведении находится храм.

Общая сумма по ним составляет почти 78 млн рублей. Первый лот предписывает работы по реставрации несущих металлических конструкций, а второй — приведение в порядок центральной Главы (шатер – прим. ФАН) собора. 

Реконструкцию должны завершить за 210 дней с момента получения разрешения КГИОП и ордера ГАТИ, уточняет газета «Комсомольская правда в Петербурге».

Ярослава Замысловатова
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