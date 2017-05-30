Донбасс в отрыве: зачем Украине блокировать все сайты ДНР и ЛНР

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Киев обязан заблокировать все сайты Донецкой и Луганской народных республик, заявила первый вице-спикер Верховной рады Украины, украинский представитель в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о продолжающихся атаках на свободу слова на территории «незалежной» и «самостийной» и отрыве Донбасса от Украины.

По словам Геращенко, следующим этапом после блокировки российских сайтов должно стать закрытие доступа на все веб-порталы ДНР и ЛНР. По ее мнению, эти сайты «сеют межнациональную рознь, выступают против территориальной целостности и суверенитета Украины».

Напомним, президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка юридических и физических лиц Российской Федерации, в отношении которых были введены антироссийские санкции. Так, с 1 июня на территории Украины будет запрещен доступ к социальным сетям «Одноклассники», «ВКонтакте», а также ресурсам «Яндекс» и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая текущего года.

В свою очередь внешнеполитическое ведомство Российской Федерации выразило уверенность, что с помощью запрета социальных сетей украинские власти хотят заблокировать альтернативные источники информации. Более того, против ограничения свободы коммуникации в связи с украинскими санкциями к российским интернет-порталам выступили в Организации Объединенных Наций.

Накануне, 29 мая, российская компания «Яндекс» сообщила, что Служба безопасности Украины (СБУ) проводит в ее офисах в Киеве и Одессе обыски. В «Яндекс» подчеркнули, что готовы предоставить любую необходимую информацию в рамках правовых процедур. В свою очередь, как заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, обыски в офисах «Яндекс. Украина» прошли в рамках дела по статье «государственная измена.

Кроме того, СБУ обвинила компанию «Яндекс» в передаче данных граждан Украины российским спецслужбам. Речь идет о роде занятий, номерах телефонов, образе жизни, электронных адресах, а также аккаунтах в социальных сетях. В СБУ подчеркнули, что среди рядовых украинцев, чьи данные якобы передавались в Российскую Федерацию, есть сотрудники специальных и правоохранительных органов, госслужащие и военнослужащие. «Яндекс», конечно же, опроверг такие заявления.

Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН пояснил: власти Киева давно и успешно ведут борьбу на виртуальном фронте, он же фронт вполне реальный — информационный. Воюют с «российской пропагандой» в Интернете.

«Новая инициатива направлена на юридическое оформление информационного развода между Украиной и Донбассом. Это и одновременно очередная форма блокады. Хотя бы так. Известно, что все показные разбирания шпал, пикеты на пропускных пунктах — что с Крымом, что с ДНР и ЛНР — ни к какой блокаде не приводят, потому что существует множество способов ее обойти. Отключить сайты гораздо проще. Думаю, что сразу после отключения доменов ЛНР и ДНР от серверов на Украине домены спокойно перерегистрируются и подключатся к российским. У украинских надзорных органов будет много работы. Они после этого должны пополнять черный список «экстремистских сайтов» за счет «сепаратистских ресурсов». Потому, что мало вырубить сайты у себя, важно, чтобы украинцы потеряли сайты Донбасса из виду, не могли получать информацию», — пояснил Рябов.

Отрыв интернет-ресурсов Донбасса от Украины, отметил эксперт, совершенно нереален. Кто захочет, тот сможет получать информацию о том, что происходит на юго-востоке Украины.