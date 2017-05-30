Экс-директора «Укрспирта» застрелили на улице в Киеве

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Киев, 30 мая. Экс-директора ГП «Укрспирта» Виктора Панкова расстреляли из автомобиля в Киеве. Как стало известно, киллер открыл огонь из окна Audi в Дарницком районе города.

По словам очевидцев, неизвестный сделал несколько выстрелов в мужчину на улице Михаила Гришко. Далее киллер уехал в направлении проспекта Петра Григоренко. 49-летний Панков был смертельно ранен в спину. В Киеве правоохранители ввели план «Перехват».

Как сообщало издание Ura.ru, в Тюмени прямо в подъезде жилого дома в районе Лесобазы расстреляли 35-летнего мужчину и отняли у него деньги.

Напомним, накануне неизвестный мужчина в центре Петербурга в упор расстрелял гостя из Узбекистана.

