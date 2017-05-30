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Экономика
Глава Сбербанка назвал резкое снижение инфляции «ударом» для экономики РФ

Глава Сбербанка назвал резкое снижение инфляции «ударом» для экономики РФ

13:50  30 Мая 2017
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Глава Сбербанка назвал резкое снижение инфляции «ударом» для экономики РФ

Москва, 30 мая. Герман Греф заявил, что считает быстрое снижение уровня инфляции в России «нездоровым процессом», затрудняющим инвестиции в российской экономике. По словам главы Сбербанка, положительный эффект от снижения инфляции будет заметен только через несколько лет.

«Это тоже проблема для экономики. Очевидно, что мы за это уже заплатили и будем дальше платить еще, — заявил Греф, констатируя снижение доходности от инвестиций. — Это не очень хорошо в целом для инвестиционной активности. Поэтому отдачу от низкой инфляции можно будет ожидать не в 2017 году и даже не в 2018 году».

Глава Сбербанка назвал резкое снижение инфляции «ударом» для экономики РФ

Греф подчеркнул, что «инвестиции не будут расти только потому, что низкая инфляция». Важнейшим фактором он назвал присутствие в стране подходящего инвестиционного климата, формирование выгодных для осуществления инвестиций условий.

Глава Сбербанка назвал резкое снижение инфляции «ударом» для экономики РФ

Напомним, Минэкономразвития объявило, что на 15 мая инфляция в России не превышала 4%. Сам Греф полагает, что по итогам текущего года инфляция не превысит 3,8%.

#греф
Валентин Меликов
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