«Иркут» ищет компанию для обслуживания нового самолета МС-21

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Москва, 30 мая. После того, как МС-21 («Магистральный самолет XXI века») удачно прошел испытания, авиастроительная корпорация «Иркут» приступила к поискам специалистов по техническому обслуживанию самолета на самом предприятии.

Поскольку в ближайшие 19 лет планируется выпустить 289 машин, на их техническое обслуживание на самом заводе необходим штат.

В общей сложности обслуживание (сюда включается и оформление документов, и текущий ремонт, и поиск дефектов, подкраска, расконсервация компонентов) обойдется более чем в пять миллиардов рублей. При этом все расходные материалы заказчик обязуется предоставить сам.

Напомним, 28 мая новый самолет МС-21 совершил первый полет, видео которого было опубликовано в сети. Российские авиастроители рассчитывают создать конкуренцию А-320 и Boeing-737. Отметим, что на самолет уже есть покупатели и авиакомпании, готовые взять судна в лизинг. Среди них также три иностранные.