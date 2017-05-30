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Экономика
Центробанк предложил ужесточить правила получения онлайн-кредитов

Центробанк предложил ужесточить правила получения онлайн-кредитов

11:28  30 Мая 2017
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Центробанк предложил ужесточить правила получения онлайн-кредитов

Москва, 30 мая. Центробанк готовит поправки в закон, которые ужесточат правила получения онлайн-кредитов. Регулятор предлагает выдавать деньги только тем заемщикам, которые зарегистрированы в Единой системе идентификации и аутентификации. В этом случае кредитор сможет проверить информацию о заемщике и убедиться в ее достоверности.

 Если же человек, желающий взять деньги в кредит, не будет зарегистрирован на портале госуслуг, то ему придется для оформления займа посетить отделение.

Центробанк предложил ужесточить правила получения онлайн-кредитов

Документ еще не дошел до депутатов Госдумы, пока его отправили в российские банки и микрофинансовые организации для ознакомления о возможных изменениях. Об этом пишет газета «Ведомости».

Алексей Громов
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