«Не по адресу»: Рябков ответил на заявления G7 о возможном усилении санкций против РФ

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Псков, 30 мая. Заявления стран «Большой семерки» о возможности усиления антироссийских санкций, не имеют значения, заявил замглавы российского дипведомства Сергей Рябков.

Россия не является стороной минских соглашений, а только гарантом, поэтому все, кому хочется реальной реализации договоренностей «Минска», должны посылать сигнал властям Киева. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что не стоит злоупотреблять темой антироссийских санкций – эффекта она не возымеет. «Поэтому все эти заклинания об этих санкциях они должны обращать сами себе. Для нас это совершенно не имеет никакого значения — это не по адресу, все это мимо цели, в молоко», — сказал высокопоставленный российский дипломат.

Рябков полагает, что страны «Большой семерки» не совсем адекватно оценивают ситуацию на Украине. «Страны, входящие в группу семи, заражены тем же вирусом самомнения и возвеличивания собственных подходов, которое мешает нашим многим коллегам на Западе адекватно оценивать реальность», — пояснил спикер дипведомства.